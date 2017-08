Si chiude oggi la. Dopo le gare di ieri, scendono in campoalle 15. La squadra del, regalando i primi punti agli ospiti: finisce 0-2. Alle 17 è il turno deldi Rudi Garcia, in casa contro l’Angers. L’OM ha vinto le prime due partite di campionato, coi tre punti raggiungerebbe Monaco e St. Etienne in vetta alla classifica. Aspettando il, impegnato in casa col Tolosa alle ore 21. La squadra di Emery ha totalizzato 6 punti in classifica.