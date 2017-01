Lille-Saint Etienne (calcio d'inizio alle ore 20.45) è l'anticipo che apre la 20esima giornata nel campionato di Ligue 1 francese, in campo per il primo turno del girone di ritorno. I padroni di casa hanno una nuova società, pronta a rinforzare la squadra sul mercato con i possibili arrivi dell'ex interista Eto'o e di un altro attaccante: l'olandese dell'Ajax, El Ghazi, che interessa pure alla Lazio. Gli ospiti si presentano allo scontro diretto con 5 punti in più in classifica, anche grazie alla vittoria per 3-1 all'andata.