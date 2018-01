Sul campo si troveranno la seconda contro la prima in classifica, ma in quota il divario è quello tra una squadra di prima fascia e una da piazzamento medio-basso. Merito del Paris Saint Germain, che dopo l’8-0 conquistato in settimana contro il Digione schianta (almeno in quota) anche la concorrenza del Lione. La sfida è in programma domenica sera al Parc OL, una trasferta che non preoccupa i bookmaker visto l’1,37 offerto da Microgame per il «2» di Emery e i suoi. I precedenti, d’altronde, parlano chiaro: negli ultimi dieci confronti diretti (tra campionato e coppe), il Psg ha vinto otto volte e perso una soltanto. Il colpo della squadra di Genesio stavolta è offerto a 6,50, mentre per il pareggio si scende a 5,25. Si trovano i due migliori attacchi del campionato e dunque in lavagna vola anche l’Over a 1,32. A impressionare è in particolare il reparto avanzato della capolista, a segno 67 volte in 21 giornate. Con una media di tre gol realizzati per partita, in quota spicca anche l’Over 2,5 squadra ospite, offerto a 1,83. All’andata, però, sono stati decisivi i due autogol di Marcelo e Morel per il 2-0 finale del Psg. Altre due autoreti nella partita di domenica sera si giocano a 100 volte la posta