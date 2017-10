Dopo l'anticipo di ieri tra Saint Etienne e Montpellier e in attesa delle tre partite di domani, continua oggi la decima giornata di Ligue 1, con sei partite: apre alle 17 il Monaco di Leonardo Jardim, in crisi nera in Champions League e reduce da una sconfitta e un pareggio contro Lione e Montpellier in campionato, che riceve al Louis II l'altalenante Caen per provare ad accorciare dal PSG primo, già a più cinque. Alle 20 le altre cinque gare: il Bordeaux va ad Amiens per tornare alla vittoria dopo due partite, l'Angers riceve il Tolosa, il Metz ultimo va a Dijion mentre il Lille di Bielsa a Rennes. Il Nantes di Ranieri, terzo e senza sconfitte da cinque gare, ospita il Guingamp.