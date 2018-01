Dopo l'anticipo di venerdì e le gare di ieri, termina oggi il programma della 23esima giornata di Ligue 1: apre alle 15 la sfida tra Lille e Strasburgo, due squadre che si sono appena incontrate negli ottavi di Coppa di Francia con la vittoria del Racing per 2-1. In campionato due situazioni molto diverse: il Lille è reduce da due sconfitte di fila e si trova al terzultimo posto, che in questo momento la vedrebbe retrocessa, mentre lo Strasburgo veleggia più sereno a metà classifica. Alle 17 tocca a Bordeaux-Lione: i Girondini sono tornati alla vittoria dopo un periodo sfortunato ma devono guardarsi dalla zona retrocessione mentre l'OL, reduce dalla vittoria contro il PSG, vuole mantenere il secondo posto e il distacco di otto punti dai parigini. Alle 21 chiude il derby della Costa Azzurra tra Marsiglia e Monaco (che ha appena ultimato l'acquisto del giovane attaccante del Genoa Pietro Pellegri): al Velodrome Falcao sfida Payet, in quella che è una sfida tra terza e quarta della classifica. Garcia è reduce da quattro vittorie di fila, mentre Jardim non perde da sette gare.