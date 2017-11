Sarà il Nantes di Claudio Ranieri, quinto in classifica a -2 dalla zona Champions League, a provare ad arrestare la corsa del Paris Saint Germain di Neymar, capolista in Ligue 1, nel match di cartello della tredicesima giornata. Per gli uomini di Emery, l'opportunità è ghiotta per staccare ulteriormente le inseguitrici, a partire dal Monaco, fermato ieri dall'Amiens. Peer quanto concerne le sfide delle 20, il Dijon cerca punti salvezza contro il Troyes, il Guingamp ospita l'Angers, mentre Rennes e Tolosa proveranno a proseguire la rincorsa alle posizioni nobili di classifica contro Strasburgo e Metz.