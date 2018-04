Dopo le partite di venerdì e di ieri, è continuata oggi la 35esima giornata di Ligue 1, ormai già vinta da qualche settimana dal PSG di Emery, prossimo all'addio: tre partite in scena oggi, si è partiti alle 15 con la sfida tra Rennes e Tolosa, importante in chiave Europa League per i padroni di casa e in ottica salvezza per gli ospiti. I rossoneri vincono 2-1 in rimonta grazie alle reti di Lea, poi espulso, e Bourigeaud (otto in campionato) dopo l'autogol di Gnagnon, e si portano a un punto dal quinto posto, valido per l'Europa, tornando al successo dopo quattro turni (un ko e tre pari), mentre gli occitani ora rischiano grosso, a soli due punti sopra il terzultimo posto. Alle 17 il Marsiglia di Rudi Garcia, reduce dal 2-0 al Salisburgo nelle semifinali di Europa League, impatta sull'1-1 ad Angers con il rigore di Thauvin (20 in campionato) e Traore e non riesce a blindare definitivamente la qualificazione alla Champions, scendendo al quarto posto a meno due dal Lione secondo e a meno uno dal Monaco terzo, mentre gli ospiti sono ormai praticamente al sicuro dalla zona calda della classifica. Alle 21 chiude proprio il PSG, impegnato al Parco dei Principi contro il Guingamp che fa sfumare la 30esima vittoria in campionato centrando un 2-2 che tiene viva la sua corsa Europa League.