Prosegue la 11esima giornata di Ligue 1, su Calciomercato.com la diretta dei tre match di questa domenica.



Alle 15 tocca al Lione che in casa contro il Metz cerca la terza vidttoria consecutiva dopo il 3-2 al Monaco e la cinquina la Troyes: un successo riporterebbe l'OL al terzo posto.



Alle 17 poi interessante il confronto tra Tolosa e Saint-Etienne, in palio punti importanti in chiave Europa League.



Chiude alle 17 il Marsiglia di Rudi Garcia: l'OM non vince dal 1° ottobre, servono tre punti contro il Lille per scavalcare il Nantes in classifica.