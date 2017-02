Al via la 25° giornata di Ligue 1 ed è un big match ad aprire il turno: alle 20.45 si affrontano Bordeaux e PSG, scontro tra la seconda e la settima della classe entrambe alla ricerca dei tre punti che permetterebbero un grande passo avanti. I parigini infatti potrebbero agganciare per una notte il Monaco in prima posizione, i padroni di casa invece si proietterebbero al 5° posto a -1 dal Lione quarto in classifica. Tanta "Italia" in campo: da una parte l'ex Milan Menez, dall'altra Verratti, Thiago Motta, Marquinhos e soprattutto l'ex Napoli Cavani, al Matmut Atlantique è notte di gala.