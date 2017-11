Inizia alle 20.45 di oggi il programma della dodicesima giornata di Ligue 1 con l'anticipo tra Rennes e Bordeaux. Per la squadra di Gourcuff la possibilità di centrare la terza vittoria consecutiva per allontanare ulteriormente la zona retrocessione, mentre il Bordeaux è in cerca di riscatto, dopo aver occupato anche la terza posizione in classifica e collezionato la miseria di un punto nelle ultime 4 giornate.