Dopo le partite di ieri, con il secco 3-0 del Monaco sul Nizza e la vittoria del PSG, che ha raggiunto il secondo posto in classifica alla pari di Balotelli e compagni, torna in campo la Ligue 1. Tre le partite in programma per completare la 23esima giornata: alle 15 il Tolosa ospita l'Angers, alle 17 tocca al Nantes, che se la vedrà col Nancy, e alle 21 a Saint-Etienne e Lione, dopo le polemiche dei giorni scorsi per il tesseramento (poi non completato) dell'ex Bologna Mounier.