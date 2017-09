E' continuata la quinta giornata di Ligue 1, con in programma tre sfide: si è partiti alle 15, con il Saint-Etienne che impatta in casa per 1-1 contro l'Angers, con i gol di Cabella e Mangani. Verts che salgono al terzo posto, a quota 10 punti. Alle 15 è toccato al Lione, che vince 2-1 contro il Guingamp grazie a Mariano e Fekir, inutile il primo gol in Ligue 1 del figlio di Thuram, Marcus. Chiude la giornata il Marsiglia, che esce sconfitta per 3-1 al Velodrome dal Rennes.