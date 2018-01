Dopo le partite di ieri, oggi scendono in campo altre sei squadre in Ligue 1. Ilsfida il St. Etienne alle 15.00: i padroni di casa sono in piena corsa per un posto in Europa League. Gli ospiti sono al momento al sedicesimo posto con un solo punto di vantaggio sul Lille terzultimo in classifica. Match importante anche per il, che ospita il Metz e ha la possibilità di superare momentaneamente il Lione in classifica., nel vero big match del 22esimo turno. Emery non potrà contare su Neymar, non convocato per un problema alla coscia destra.