Dopo le gare di ieri, termina oggi la dodicesima giornata di Ligue 1. In programma quattro sfide, la prima alle ore 15.00. La squadra di Balotelli è reduce da sei sconfitte consecutive tra campionato ed Europa League e deve rialzarsi dal diciassettesimo posto in classifica. Di fronte il Dijon, quindicesimo e con 2 punti in più del Nizza. Alle 17.00 in campo Metz-Lille, delicata sfida salvezza tra gli ultimi e i penultimi in classifica e-Caen, coi padroni di casa allenati da Garcia chiamati a rispondere alle vittorie di Nantes, Monaco e PSG. Chiude il programma la sfida delle 21.00 tra, importante in chiave Europa.