Prosegue la 20esima giornata di Ligue 1, aperta ieri da Strasburgo Guingamp. Alle 17 apre i giochi il Marsiglia quarto in classifica, impegnato sul campo del Rennes.



Alle 20 cinque partite. Monaco secondo in trasferta a Montpellier, mentre il Nizza ospita l'Amiens. Il Dijon vuole continuare a scalare la classifica e cerca i tre punti contro il Metz ultimo, lo stesso prova a fare il Caen in casa col Lille. Scontro diretto per la corsa salvezza anche Troyes-Bordeaux.



Chiuderanno la giornata domani Saint-Etienne Tolosa, Lione-Angers e Nantes Paris Saint-Germain.