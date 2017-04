33esima giornata di Ligue 1. Apre, alle 17, il Nizza di Mario Balotelli, che all'Allianz Riviera attende il Nancy, che in caso di vittoria si porterebbe a meno 1 dal Monaco. Alle 20 il resto del programma, con Guingamp-Tolosa, Metz-Caen, Montpellier-Lorient e Rennes-Lilla.



Alle 21, infine, il Monaco: Falcao e compagni, con un occhio al ritorno di Champions League contro il Borussia Dormtund, sfidano il Dijon penultimo in classifica ma ancora in corsa per la salvezza.