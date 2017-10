Dopo l'anticipo di venerdì e le partite di ieri, con le vittorie di Monaco e PSG, termina oggi con tre gare l'ottava giornata di Ligue 1: apre alle 15 il Saint Etienne quarto in classifica che, reduce da tre risultati utili di fila, cerca i tre punti per rimanere in zona Europa e accorciare dalle prime contro il Troyes, neopromossa che non sta sfigurando e che mira a trovare punti salvezza.



Alle 17 tocca al Lione che, dopo il pari settimanale in Europa League contro l'Atalanta, va ad Angers contro una squadra che non vince da cinque turni, per accorciare dalle prime dopo un pareggio e una sconfitta.



Chiude alle 21 il derby di Costa Azzurra: all'Allianz Riviere di Nizza arriva il Marsiglia di Garcia. Rossoneri galvanizzati dalle due vittorie in Europa League e vogliosi di agguantare in classifica proprio l'OM, reduce da due vittorie di fila in campionato.