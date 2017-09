Dopo l'anticipo di venerdì tra Tolosa e Bordeaux, oggi si disputano altre cinque gare valevoli per la sesta giornata di campionato nella Ligue 1 francese. Si parte alle ore 17, quando i campioni in carica del Monaco giocano in casa con lo Strasburgo. Poi alle ore 20 il Nantes di Ranieri riceve il Caen, mentre il Lille di Bielsa è impegnato sul campo del Guingamp. Allo stesso orario sono in programma Dijon-Saint Etienne e Troyes-Montpellier.

Domenica sera si chiude con il posticipo tra Paris Saint-Germain e Lione.