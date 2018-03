Inizia la 28esima giornata di Ligue 1 con due anticipi nel venerdì. Alle 19 il Nizza trova punti fondamentali in chiave Europa League contro il Lille, penultimo in classifica: Balotelli apre con una violenta incornata, Araujo pareggia i conti ma nel finale è l'obiettivo dell'Inter Cyprien a regalare il successo ai rossoneri.



Alle 20.45 poi è il turno del Monaco: il club del Principato vuole difendere il secondo posto e ospita il Bordeaux, in piena corsa invece per l'Europa League: gli ospiti spaventano con Vada, ma l'ex nerazzurro Jovetic e Lopes perfezionano la rimonta e portano a casa i tre punti.