Questa sera torna la Ligue 1 con il 19° turno e alle 20.50 scendono in campo tutte le squadre.



E' ancora sfida tra Bordeaux e Nizza: questa volta finisce 0-0, gli ospiti mantengono comunque la vetta della classifica ma perdono Balotelli che si fa espellere al 92' per una reazione sull'avversario; siparietto di Supermario che all'uscita dal campo regala la maglietta a una tifosa. Nizza nervoso, due minuti dopo cartellino rosso anche per Belhanda.



Ne approfitta il Monaco che batte 2-1 il Caen: rigore di Falcao e rete di Bakayoko.



Il PSG per rifarsi del ko nell'ultima giornata travolge il Lorient 5-0, a segno Thiago Silva e Cavani, bene anche il Lione che supera 2-0 l'Angers con le reti di Lacazette e Fekir.



Si ferma il Guingamp, che non va oltre il 2-2 in casa del Metz, mentre c'è la vittoria all'ultimo respiro del Marsiglia contro il Bastia: 2-1 per la squadra di Rudi Garcia che passa con Gomis, si fa rimontare da Djiku e vince al 91' con N'jie.



Stop in trasferta per il Rennes, che non va oltre l'1-1 col Lille, cade il Tolosa 2-0 in casa del Dijon. Chiudono Nantes-Montpellier 1-0 e St. Etienne-Nancy 0-0.