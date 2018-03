Dopo i successi negli anticipi di ieri di Nizza e Monaco, prosegue oggi il programma del 28esimo turno di Ligue 1 con cinque sfide. Alle 17 il Paris Saint-Germain, che deve fare a meno di Neymar, fa le prove generali in vista della gara di ritorno degli ottavi di Champions League al 'Parco dei Principi' contro il Real Madrid sul campo del Troyes. Emery lascia a riposo Cavani, Mbappé, Pastore e Verratti. Di Maria sblocca il risultato nella ripresa prima di lasciare il posto a Dani Alves, autore dell'assist per il raddoppio di Nkunku. Poi c'è l'esordio del figlio di Weah, vicino al gol nel finale.



Alle ore 20 si disputano altri quattro match. Tre gol e tre punti per l'Angers in casa contro il Guingamp. Colpo del Rennes sul campo dell'Amiens. In parità la sfida tra Saint-Etienne e Dijon, così come lo scontro diretto per la salvezza tra Metz e Tolosa.