Terza giornata di Ligue 1 al via. Alle 17 apre le danze il Lione, che contro il Bordeaux non trova la terza vittoria consecutiva: padroni di casa avanti con un super gol di Fekir e con Tete, dopo l'espulsione di Darder Malcom accorcia le distanze nel primo tempo. Nella ripresa Traoré segna il 3-1, prima che tra l'88esimo e il 91esimo Lerager e ancora Malcom firmino la rimonta: finisce 3-3.



Alle 20.00 4 partite: il Nizza affronta il Giungamp in casa, sperando in una vittoria che dia una svolta a questo complicato inizio di stagione, prima del ritorno del playoffi di Champions League contro il Napoli. Il Montpellier ospita il Strasburgo. In campo anche il Rennes contro il Dijon e il Saint-Etienne contro l'Amiens. In cerca di sorrisi anche Ranieri, che con il suo Nantes fa visita al Troyes.