Dopo l'anticipo di venerdì sera tra Lione e Monaco, oggi si disputano altre sei gare valevoli per la nona giornata di campionato nella Ligue 1 francese dopo la sosta per le nazionali. Si parte alle ore 17, quando il Paris Saint-Germain primo in classifica scende in campo a Digione.

Poi alle ore 20 il Lille di Bielsa cerca di riscattarsi in casa col Troyes e si giocano gli altri quattro incontri: Caen-Angers, Guingamp-Rennes, Saint Etienne-Metz e Tolosa-Amiens.