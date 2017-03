Dopo gli anticipi di venerdì sera Nizza-Caen e Marsiglia-Angers, oggi si disputano altre cinque gare valevoli per la 29esima giornata di campionato nella Ligue 1 francese. Si parte alle ore 16.45, quando il Monaco primo in classifica gioca in casa col Bordeaux. In serata sono in programma quattro match alle ore 20: Guingamp-Bastia, Montpellier-Nantes, Nancy-Lille e Rennes-Digione. Domenica scendono in campo Lione e PSG, reduci dagli impegni europei con Roma e Barcellona.