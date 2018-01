Dopo le gare di venerdì e di ieri, torna in campo oggi a partire dalle 15 la Ligue 1, con il programma della 20esima giornata, la prima di ritorno: apre la sfida tra Saint Etienne e Tolosa, due squadre in profonda crisi e in lotta per non retrocedere, ma che negli anni passati ci avevano abituato a ben altri palcoscenici. L'ASSE non vince da dieci partite (7 sconfitte e tre pari) ed è sprofondato al sedicesimo posto, a più uno sulla zona rossa, mentre il Tolosa, reduce da due ko di fila, è diciassettesimo, a pari del Lille che sarebbe oggi l'ultima retrocessa. Alle 17 tocca a Lione-Angers, con l'OL in lotta per la seconda piazza con Monaco e Marsiglia, a meno 9 dalla capolista PSG, e l'Angers penultimo, a un punto dalla quota salvezza. Chiude alle 21 proprio il PSG, lanciato verso il titolo, che fa visita al Nantes di Claudio Ranieri, sorpresa del campionato, al quinto posto della classifica e in lotta per la zona Europa.