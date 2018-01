Si apre oggi il 21esimo turno di Ligue 1, con tre anticipi. Il primo match va in scena alle 19.00: si affrontano Bordeaux e Caen. In contemporanea in campo anche Marsiglia-Strasburgo, coi padroni di casa in lotta per un posto in Champions League. Alle 21, infine, il terzo anticipo di giornata: il Monaco secondo in classifica ospita il Nizza (sesto) in un delicato incontro valido per l'Europa.