Domenica di Pasqua ma in Europa il calcio non si ferma mai. Dopo l’anticipo di ieri sera vinto dal Marsiglia di Garcia a Dijon, scende oggi in campo la Ligue 1 per la 31esima giornata di campionato.



Apre alle 15 il Bordeaux dell'ambitissimo Malcom che fa visita al Guingamp in un match tra due squadre pressoché salve e senza ambizioni d’alta classifica. Alle 17 il grosso del turno: il derby della Loira tra Nantes e Saint Etienne mette in palio punti importanti in chiave Europa League mentre il Montpellier, reduce da ben cinque pareggi consecutivi, insegue a Caen una vittoria che dia nuova linfa alla rincorsa europea. Il Nizza di Balotelli sull’insidioso campo del Troyes terzultimo prova a ripartire dopo la sconfitta con il PSG. Chiudono il pomeriggio due scontri salvezza: il Lille si gioca una delle ultime cartucce contro l’Amiens, distante tre punti in classifica, mentre lo Strasburgo proverà ad approfittare della partita con il Metz fanalino di coda per ottenere un successo che dia ossigeno e rimpolpi la distanza dalle inseguitrici.



In serata alle 21 il Lione di Genesio può solo vincere contro il Tolosa per riavvicinarsi al terzo posto, che vale la Champions, occupato dal Marsiglia, distante 5 punti dopo il successo di ieri della squadra di Garcia.



Non impegnate PSG e Monaco, che ieri hanno disputato la finale di Coppa di Francia, vinta per 3-0 dai parigini con doppietta di Cavani e rete di Di Maria. In campionato il PSG aveva già anticipato l’attuale turno il 14 marzo, quando ha avuto la meglio per 2-1 sull’Angers. Rennes- Monaco invece chiuderà la giornata mercoledì prossimo alle 18.45.