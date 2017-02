Si chiude la 26esima giornata di Ligue 1, con in programma 5 partite. Si parte alle 15 con il Guingamp che va visita al Bordeaux, in una sfida che profuma d'Europa. Alle 17 il Lione prova ad avvicinare il terzo posto, ospitando il Dijon. Alla stessa ora il Saint-Etienne, sconfitto giovedì dal Manchester United in Europa League, gioca in casa del Montpellier. Alle 21 il Paris Saint-Germain attende il Tolosa per restare in scia del Monaco.