Nizza-Angers (ore 19) e Lille-Monaco (ore 20.45) sono i due anticipi che aprono la settimana giornata di campionato nella Ligue 1 francese. Il Nizza fa affidamento al buon momento attraversato da Balotelli. Al contrario il Lille è in crisi di risultati, ma Bielsa promette di non dimettersi mai. Questa sera la squadra allenata dal Loco gioca in casa contro i campioni in carica del Monaco. Il PSG primo in classifica a punteggio pieno è impegnato sabato sul campo del Montpellier.