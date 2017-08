Il PSG di Neymar e Cavani apre la quarta giornata di Ligue 1 sfidando al Parco dei Prinicipi il St. Etienne. Favori del pronostico tutti, ovviamente, dalla parte degli uomini di Unai Emery, che hanno iniziato il campionato ottenendo tre vittorie in altrettante partite. 9 punti anche per il St. Etienne che rappresenta il primo test davvero probante per il PSG favorito assoluto per la vittoria finale del campionato.