Torna in campo la Ligue 1 per la 25esima giornata ed aprire le danze è il Marsiglia secondo in classifica: impegno in trasferta per la squadra di Rudi Garcia, che sul campo del Saint-Etienne pareggia 2-2. Passano in vantaggio gli ospiti col solito Thauvin, ma il pareggio arriva dopo 5 minuti grazie a Monnet-Paquet. Al 20' il raddoppio della squadra di Garcia con Sanson. Nella ripresa, però, arriva il pareggio di Beric.