Questa sera alle 18.30 presso lo Stade d'Aube di Troyes va in scena un match valido per la ventiquattresima giornata di Ligue 1, rinviato lo scorso 3 febbraio a causa del maltempo. Si affrontano il Troyes e il Dijon, con entrambi i club che sono in lotta per non retrocedere nella seconda serie del calcio francese: i padroni di casa sono reduci da una preziosa vittoria per 1-0 sul Metz, ma si trovano ancora in una delicatissima situazione di classifica e ha bisogno di continuare a fare punti. Pur avendo quattro punti di vantaggio sulla squadra allenata da Jean-Louis Garcia, anche il Dijon di Dall'Oglio non può essere tranquillo: dopo aver incassato una netta sconfitta per 4-0 contro il Monaco, è atteso da un impegno più agevole.