Compirà 17 anni a dicembre e lo paragonano al primo Adriano, l'Imperatore dell'Inter. Per tutti è la stella del futuro e al Mondiale Under 20 ha fatto vedere le sue qualità: sì, Lincoln è uno di cui si sentirà parlare spesso, saranno famosi. Classe 2000, questo attaccante tutto talento ha attirato su di sé gli occhi di diversi top club europei. I soliti Barcellona e Real Madrid in prima fila a caccia del nuovo Neymar dopo Vinicius Jr. prenotato dalle merengues, poi quel Manchester United che fiuta l'occasione. E la Juventus? Lo ha seguito, apprezzato, sondato. Ma ad oggi le cose stanno prendendo una direzione chiara.



NO ALLA CLAUSOLA - Negli ultimi giorni, la dirigenza del Flamengo ha avuto un contatto diretto con l'entourage di Lincoln che sta valutando tutte le opportunità europee per questa stellina. Già promosso in prima squadra complice l'esclusione di Guerreiro, il Flamengo ha fatto sapere a Lincoln che verrà liberato solo per i 30 milioni della clausola rescissoria presente nel suo contratto che scadrà nel 2020. In più, essendo minorenne, il ragazzo non potrà arrivare in Europa prima del 2019. Insomma, un'operazione ingarbugliata a prezzi decisamente alti: la Juve a queste condizioni non lo prenderà e non parteciperà ad aste, anche la clausola congela l'occasione. Ad oggi, quindi, i bianconeri sono più defilati. Ma occhio, perché Lincoln farà ancora parlare di sé...