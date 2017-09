Lione-Atalanta 1-1



LIONE



Lopes 6: inoperoso per larghi tratti della partita, tradito dalla barriera che si apre sulla punizione di Gomez.



Tete 6: spinge bene ed è sfortunato quando colpisce di testa l'incrocio dei pali, ma l'ingenuo fallo su Caldara al limite costa il pareggio dell'Atalanta.



Marcelo 6: duro, non sbaglia nelle poche occasioni in cui viene chiamato in causa.



Morel 6,5: annulla completamente Petagna, nonostante l'ampio divario fisico.



Mendy 6,5: devastante sulla corsia mancina, Hateboer non lo vede mai. L'ingresso di Castagne lo limita fortemente.



Tousart 6,5: meno presente in fase di impostazione rispetto ad altre partite, il pressing dei bergamaschi lo limita molto, irreprensibile in copertura.



Ndombele 6,5: spaventa Berisha con una bordata dal limite, mette fisico e tecnica ogni volta che tocca il pallone.



Traoré 6,5: la sua fisicità è impressionante, suona la carica e nel finale di primo tempo sblocca l'incontro con perseveranza. La classe (il colpo di tacco) non basta a beffare Berisha, allora ci mette la potenza per ribadire in rete (dall'85' Cornet sv).



Fekir 5,5: prova la giocata e crea qualche grattacapo nell'uno contro uno soprattutto nella ripresa, poi si sgonfia.



Aouar 6: gioca al posto del più quotato Depay, mostra buona personalità giostrando su tutto il fronte, ma non incide (dal 70' Depay 5,5: entra per dare la scossa, missione fallita).



Mariano 5: non riesce a liberarsi della marcatura dei centrali, prova conclusioni da fuori ma non è fortunato (dal 70' Maolida 5,5: fiero prodotto del vivaio OL, non riesce a prendersi la prima pagina).



All. Genesio 6: la squadra produce una novevole mole di gioco e anche le occasioni per sbloccarla ma la sfortuna, l'imprecisione degli attaccanti e i guanti di Berisha si rivelano ostacoli quasi insuperabili. I rischi subiti sono pochi, l'Atalanta è letale nello sfruttare l'occasione.





ATALANTA



Berisha 7: salva tutto quello che può. Su Traoré non è fortunato, col pallone che torna sui piedi dell'attaccante, bravo sulla bordata di Ndombele, miracoloso sul tentato autogol di Palomino.



Masiello 7: comincia con qualche sbavatura, con l'avanzare dei minuti cresce e dalle sue parti non si passa più.



Caldara 7: soffre, poi sale in cattedra. Annulla Mariano e Fekir, che gravitano frustrati nella sua zona.



Palomino 6,5: qualche incertezza e un goffo tentativo di autorete, ma gioca bene d'anticipo e nei contrasti aerei è fondamentale.



Hateboer 6: sbaglia un gol facile facile sottoporta, Mendy lo distrugge e fa quello che vuole sulla sua fascia. Nella ripresa Gasperini lo alza, la prestazione migliora notevolmente.



Cristante 5: inizia pressando bene, cala alla distanza (dal 45' Castagne 6,5: il suo ingresso cambia il volto alla partita. Il Lione sfondava su quella fascia nel primo tempo, con i suoi raddoppi Mendy è reso inoffensivo).



De Roon 6: Cristante non lo aiuta, col cambio di modulo nella seconda frazione di gioco è più a suo agio. Copre bene.



Freuler 6,5: costante nel pressing dall'inizio alla fine, accompagna poco la manovra ma nel secondo tempo alza il baricentro.



Spinazzola 6: splendido il cross sprecato da Hateboer, gioca alto e a volte mancano i suoi raddoppi su Traoré.



Petagna 5: poco servito dai compagni, non è la sua partita (dal 61' Ilicic 6: Gasperini lo inserisce per provare a gestire il pallone pi alto, ci riesce a tratti e questo aiuta la squadra ad alleggerire la pressione).



Gomez 7: nel primo tempo si fa notare più per il costante aiuto in difesa ai compagni, poi emerge la vera qualità del campione. Tirare fuori il colpo nel momento di difficoltà, lui è bravo e fortunato a trovare il pareggio sulla punizione (la barriera si apre spalancando la porta al Papu), unica vera occasione del match. Alla faccia di chi non sapeva chi fosse.



All. Gasperini 7: era una partita di sofferenza per l'Atalanta, il tecnico l'ha preparata al meglio. Il gol incassato nel finale di tempo non lo preoccupa, il rendimento di Cristante e le difficoltà di Hateboer sulla destra sì: cambia, mette Castagne e la gara svolta completamente. Il pareggio di Gomez è il giusto premio per una prova di sacrificio, il primo posto nel girone è invece qualcosa che ai sorteggi non tutti avrebbero pronosticato.



@Albri_Fede90