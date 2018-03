Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas è intervenuto a RMC Sport per parlare della posizione dell'allenatore Bruno Genesio dopo l'eliminazione dall'Europa League: "E' molto toccato, perchè crede di avere giocatori di qualità ma che non rendono secondo le loro possibilità. Ha bisogno di essere sostenuto ed è quello che faremo. E' un ottimo allenatore, anche se nell'ultimo periodo non sono arrivati i risultati. Mancano 9 partite al termine della stagione e nessun presidente gli chiederebbe di dimettersi ora. Via prima del termine della stagione? Sarebbe una scelta irrazionale, cosa cambierebbe mandarlo via ora?".