Il presidente del Lione, Jean Michel Aulas ha parlato ai microfoni di Canal+ del futuro di Aleksandre Lacazatte, accostato nella giornata di ieri alla Juventus da L'Equipe e nel mirino di club importanti come Arsenal e Barcellona: "Se Barça o Manchester United un giorno presenteranno un'offerta adeguata nessuno fermerà Lacazette".



VIA LIBERA ALL'ADDIO - "Certo che lo lascerò andare, come abbiamo fatto con Umtiti, Abidal al Barcellona e Benzema al Real Madrid. Alex vuole giocare in un grande club e l'OL non si opporà, siamo perfettamente in linea con i suoi desideri",