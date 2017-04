Attimi di tensione a Lione, dove si svolge l'andata dei quarti di finale di Europa League tra OL e Besiktas. Nel corso del riscaldamento i tifosi turchi, situati nella parte superiore delle tribune, hanno lanciato petardi e oggetti sulle tribune sottostanti, per fuggire alla pioggia di oggetti i tifosi di casa hanno scavalcato le barriere e si sono rifiugiati in campo.



Successivamente i tifosi hanno ripreso il loro posto, con un alleato in più: il presidente del Lione Aulas infatti ha prima aiutato a calmare gli animi, poi si è accomodato in mezzo ai fan per assistere alla partita e dare un messaggio di serenità.



Il messaggio non ha colto nel segno: sono proseguiti gli scontri sulle tribune e l'inizio del match è stato rinviato.