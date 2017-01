Il nuovo acquisto del Lione Memphis Depay è stato presentato in conferenza stampa. Queste le prime parole dell'olandese: "Sono davvero felice di aver firmato per il Lione, voglio ringraziare tutti per questa opportunità. C'erano altri club interessati, ma il mio agente mi ha detto che aveva buone sensazioni su questa grande squadra. Alla fine gli ho creduto ed ho firmato per loro. Il Lione è un top club, con una grande storia. Sto bene, sono qui per ritrovare la giusta fiducia. Voglio dimostrare il mio valore, al Manchester United mi sono allenato con grandi campioni, ho imparato tanto. Adesso sono a disposizione del mister e giocherò dove vorrà lui".