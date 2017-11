C'è un caso che sta scuotendo il mondo del calcio giocato in Francia, si tratta di una ragazzina di 14 anni di nome Nesrine Bahlouli (foto Premium Sport), che ha mostrato grandissime doti fisiche e tecniche in campo, tanto da portare il Lione a inserirla nell'under 15 maschile, per farla migliorare nel minor tempo possibile. Ma la storia non finisce qua. I progressi lampanti della giocatrice hanno convinto il club francese a chiedere l'avanzamento di Nasrine nell'under 19. Mai era capitato nella storia del calcio che una ragazza già molto "forte" surclassasse in questo modo la concorrenza di altri calciatori "maschi" fino a essere spostata in categorie superiori. Il salto di qualità è stato compiuto ma la federazione francese non è dello stesso parere e ha impedito il passaggio perchè i regolamenti consentono squadre miste fino all'under 16.



PASSIONE EREDATATA - Quello che non si sa è che il calcio per Nasrine è una questione di famiglia, infatti la passione per questo sport è stata ereditata dal fratello, Farès Bahlouli, centrocampista classe 1995 del Lille che più volte nello scorso mercato estivo era stato accostato alla Roma. L' arrivo a Trigoria non si è mai concretizzato a causa degli infortuni che l'avevano tormentato nella scorsa stagione.



BATTAGLIA PER SQUADRE MISTE - La battaglia legale è solo all'inizio ma quello che è certo è che la giovane promessa del calcio francese ha già un futuro assicurato in quella che è la migliore accademia e squadra a livello mondiale: il Lione femminile. L'OL può vantare nel suo score 15 campionati nazionali e molti premi a livello mondiale tra cui 4 Women's Champions League e un campionato mondiale femminile per club: un palmares di tutto rispetto.