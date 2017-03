L'allenatore del Lione, Bruno Genesio, è intervenuto a Football Show, programma di BeIN Sports France, parlando soprattutto di Clement Grenier: "A Palermo ha giocato molto bene per un’ora, nella sua unica partita disputata in campionato. Conosciamo tutti le sue qualità, penso che avesse solo bisogno di una nuova opportunità per rimettersi in gioco. Giocare all’estero, per un giovane giocatore formatosi nel nostro club, penso sia una tappa supplementare da affrontare. Spero che possa imporsi perché se lo meriterebbe, per il suo talento e il suo lavoro. L’ho sentito dopo quella partita, gli ho augurato le migliori fortune".