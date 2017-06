L'operazione diventerà ufficiale soltanto il prossimo 10 luglio ma il Lione, attraverso il gruppo di borsa, ha già annunciato il trasferimento del centrocampista classe '89 Maxime Gonalons alla Roma. Il giocatore, cercato in passato dal Napoli, era in scadenza di contratto a giugno 2018 e si trasferirà nella Capitale per 5 milioni di euro.



Ecco la nota del club: "Il Lione informa di aver raggiunto l'accordo per il trasferimento di Maxime Gonalons alla Roma per una somma di 5 milioni. L'affare verrà confermato il 10 luglio, al completamento delle tradizionali condizioni. Gonalons ha voluto dare un'altra direzione alla propria carriera, come già manifestò due anni e mezzo fa con un contatto avanzato col Napoli. l club ha fatto di tutto, anche economicamente, per favorire questa volontà e permettergli di entrare a far parte di una grande squadra amica dell'OL"