Il capitano del Lione Maxime Gonalons è intervenuto in conferenza stampa per parlare del match di Europa League contro la Roma: "Vogliamo andare avanti il più lontano possibile, domani sfideremo la Roma con un vantaggio ma non dobbiamo sottovalutarli. Dovremo giocare come nella ripresa della partita d'andata. Quante possibilità abbiamo di passare? Difficile rispondere a questa domanda, noi dobbiamo solo giocare il nostro calcio come abbiamo fatto nella ripresa dell'andata".



BARCELLONA-PSG - "Quello che è accaduto al PSG è fenomenale, noi non dobbiamo pensarci e dovremo giocare come sappiamo fare. La Roma ha tante qualità, ma non dobbiamo farci troppe domande, pensiamo a giocare. Punteremo a difendere il vantaggio? No, non sappiamo difenderlo, dobbiamo giocare e imporre il nostro ritmo. La Roma non ha nulla da perdere, proverà ad aggredirci. Noi dobbiamo ripartire dal secondo tempo di Lione. Non punteremo a difendere il risultato, dobbiamo mettere pressione al nostro avversario. Dovremo fare affidamento sulla tecnica e sui nostri giocatori".



COSA TEME - "Non dovremo perdere i palloni durante il possesso palla, perché si creano degli squilibri con relative difficoltà. Bisognerà stare attenti e dovremo curare tutti i dettagli per vincere, per mettere in difficoltà la Roma e giocare una partita fisica".



MESSAGGIO - "Credo che la nostra storia dice che siamo una squadra europea, tanti elementi giocano le coppe da anni. Anche gli stranieri hanno portato tanta esperienza, in gare simili bisogna dare tutto e metterci il cuore. Nel match d'andata abbiamo accumulato un vantaggio importante ma il nostro lavoro non è finito, sarebbe storico vincere contro una squadra italiana. Non è mai facile".



OLIMPICO - "Noi sappiamo che qui ci sono dei problemi, ma dovremo estraniarci da queste cose. Se pensiamo al nostro rendimento nella gara d'andata, lo stadio pieno ha fatto la differenza. Noi, tuttavia, non dobbiamo pensare a queste cose ma dobbiamo pensare soltanto a giocare per la qualificazione".



COSA FARE - "Dovremo seguire le istruzioni di Genesio, personalmente consiglierò i miei compagni in caso. Ci saranno ovviamente momenti difficili, sappiamo che la Roma ci metterà in difficoltà ma dovremo rispondere presente e con il collettivo".