Roma-Lione 2-1



Lopes 8: In serata di grazia, blinda la porta del Lione. Sul gol di Strootman non può nulla, ma salva i suoi da una sorte decisamente più amara.



Jallet 6: Duttile e intelligente tatticamente, da un buon lavoro sulla sua fascia di competenza, chiudendo gli spazi a Mario Rui in fase offensiva. L'autogol di Tousart è da dividere con lui.



Mammana 6: Riesce, insieme ai suoi compagni di reparto, a chiudere gli spazi ai giallorossi. Quello che era importante era mantenere basso lo score, missione compiuta.



(dal '78' Yanga-Mbiwa sv)



Diakhaby 6,5 : Come nella gara di andata veste i panni del goleador, ma a differenza di sette giorni fa non fa danni in chiave difensiva. Le palle alte in area, sono tutte le sue.



Morel 5,5: Dalla sua parte la Roma trova spesso la via del fondo per crossare e servire gli attaccanti, fa una partita modesta ma la qualificazione finale lenisce ogni errore.



Tousart 6: E' l'autore nominale dell'autogol che accende le speranze romaniste, in realtà la colpa è di Jallet.



Gonalons 6: Anche per lui, come il suo compagno di reparto, il compito è chiaro, evitare alla Roma di avvicinarsi alla zona rossa con qualunque mezzo. Ci riesce in parte, quanto basta per limitare i danni.



Cornet 5,5: Si mangia un gol grosso come una casa sul 2-1. Un altro enorme nel finale con Alisson salvatore della patria. E' fortunato che i suoi errori non incidono sul risultato finale in termini di qualificazione.



Tolisso 6: Più veloce di lingua che con la palla, la sua partita procede senza grossi sussulti fino al fischio finale.



Valbuena 6: Ha il merito di calciare la punizione su cui Diakhaby si avventa per il vantaggio francese.



(dal 90' Rafael sv)



Lacazette 6: Fa un gran lavoro per tenere palla e portare su la squadra. Gli mancano i palloni per far gol, ma va bene così.



(dall'84' Fekir sv).





All. Genesio 6: Si presenta all'Olimpico con il chiaro compito di conservare il vantaggio accumulato in casa. I suoi sono bravi a lasciar sfogare i giallorossi senza danni. La sua serata finisce in gloria.