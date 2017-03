Dopo i passi falsi in Coppa Italia e campionato, la Roma si misura con l'Europa. Snodo complicato per gli uomini di Spalletti, che domani per gli ottavi di andata di Europa League vanno nella tana di un Lione in grande condizione. Le quote Snai fotografano in maniera eloquente le difficoltà del match: francesi leggermente favoriti, a 2,45, il successo della Roma vale 2,80. Un pareggio, risultato di sicuro non disprezzabile per i giallorossi, vale 3,50.