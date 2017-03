Lione-Roma 4-2



ROMA

​

Alisson 7: Il brasiliano non è perfetto sul gol di Tolisso: tiro potente ma poco angolato, gli piega le mani. Poi si riscatta, parando tutto, alzando un muro su Lacazette, Gonalons e Valbuena, sul 3-2 di Fekir non può niente. Se la Roma ha ancora una piccola speranza di qualificazione, il merito è suo.



Manolas 5,5: Complice di Dzeko sul gol di Diakhaby, fa valere la sua forza fisica nel corso della partita, ma appare disordinato. Impreciso, viene ammonito, è il migliore della linea difensiva, ma comunque insufficiente.



Fazio 5: Secondo gol in Europa League, vale il gol del sorpasso della Roma. Timido all'inizio, è impreciso sul 3-2 di Fekir, che gli sfila troppo facilmente.



Juan Jesus 4,5: Colpevole sul gol del 2-2 di Tolisso, in quanto si fa attrarre dal pallone lasciando spazio, e tempo, al numero 8 del Lione per calciare in porta, non è esente da colpe neanche sul terzo gol di Fekir. Il peggiore della linea difensiva.



Bruno Peres 5: Inizio positivo, poi si spegne via via, come la Roma. Impreciso in fase di assistenza, nel finale al posto di tenere la posizione, lascia scoperta la fascia.



Strootman 6: Pericoloso, servito da Salah, non riesce a impensierire il numero 1 del Lione. Vicino al gol del 3-1 nella ripresa, è sempre pronto sia in fase difensiva che nell'accompagnare i compagni in avanti.



De Rossi 6: Soffre inizialmente la pressione del centrocampo del Lione, tanto che anche da palla inattiva è impreciso. Poi, arriva l'assist, al bacio, per il 2-1 di Fazio. Coi ritmi bassi sale in cattedra, quando il pressing si alza fa fatica. Buono il lavoro in copertura



(dall'82' Paredes: sv)



Emerson 5: Ammonito al 41esimo per un fallo su Rafael, l'esterno sinistro è tra quelli che soffre di più. Meno dirompente che in altre occasioni, la parte sinistra, insieme a Juan Jesus, è la più in difficoltà.



Nainggolan 6,5: Subito in ritmo. Lo fa capire prima con un contrasto vinto, poi con un tiro che impensierisce Lopes. Più di spada che di fioretto, è fondamentale con il recupero palla sul gol di Fazio. E' quello che, insieme a Salah, ci prova fino alla fine.



(dall'85' Perotti: sv)



Salah 6,5: E' suo il gol dell'1-1. Sfrutta al meglio un errore di Diakhaby e, con freddezza, buca Lopes con il destro. Spina costante nella difesa lionese, ogni sua accelerazione crea un pericolo. Troppo poco assistito da Dzeko, deve sostenere il peso dell'attacco da solo.



Dzeko 5: Perde Diakhaby sul primo gol e non è mai pericoloso sotto porta. Un colpo di testa innocuo e poi niente più, lento e fuori dalla manovra, sembra il Dzeko della scorsa stagione.



(dal 94' El Shaarawy: sv)





LIONE



Lopes 6,5: risponde alla grande su Nainggolan e Strootman, incolpevole sui gol.



Morel 6: soffre le accelerazioni di Bruno Peres, salva un gol fatto di Strootman. Cresce nella ripresa.



Mammana 5,5: la scorsa estate lo voleva mezzo mondo, l'ha spuntata l'OL, con il quale deve crescere molto. Ha tutto per sfondare, ma al momento non vale 9 milioni di euro. Troppe sbavature, poca sicurezza trasmessa (71' Fekir 7: entra, segna il gol del 3-2 e sfiora il 4-2. Meglio di così...).



Diakhaby 5: dottor Jekyll e del mister Hyde, sblocca di testa, regala a Salah la palla dell'1-1. Fisicamente è impressionante, serve però un ripasso dei fondamentali.



Rafael 6: assist in occasione del gol di Diakhaby, spinta costante sulla corsia di destra. Esce per infortunio (dal 46' Jallet 6,5: corre come fosse un ragazzino, eppure quest'anno spegne 34 candelline. Crea sempre la superiorità numerica, una spina nel fianco)



Gonalons 7: cuore e muscoli, resta in campo nonostante un problema fisico. E' l'ultimo a mollare, sfiora il 3-2. Ottimo anche da difensore centrale.



Tolisso 6,5: dalla panchina arriva un imput: "Non far giocare De Rossi". Il centrocampista che piace alla Juve esegue gli ordini, ma per un tempo di fatto rinuncia a giocare. Al rientro in campo è un altro: trova il pari, su invito di Lacazette, è sempre al centro dell'azione.



Tousart 5: troppo passivo, troppo timido. Fa il compitino, neanche troppo bene. Fa il gladiatore solo quando la Roma cala.



Valbuena 6,5: folletto dal piede delicato, batte la punizione dalla quale nasce l'1-0, poi trotterella per il campo, non dando punti di riferimento.



Lacazette 7,5: per Spalletti è il pericolo numero uno, come dargli torto. Fa impazzire la coppia Manolas-Fazio, regala un assist, costringe Alisson a una super parata, è una zanzara fastidiosa, assetata di sangue. Il gol del 4-2 è una meraviglia.



Ghezzal 5,5: lanciato titolare, tra i fischi del pubblico (non vuole rinnovare il contratto), non fa nulla per far cambiare idea ai suoi tifosi. (76' Cornet 6: entra e fa sentire la sua presenza)



Genesio 7: cambia in corsa, sceglie una squadra offensiva. Vincendo la scommessa.