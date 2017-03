Secondo quanto riportato da Football.fr, il Lione cederà sicuramente Alexandre Lacazette e Corentin Tolisso nel corso della prossima finestra di mercato. L'attaccante classe '91 e il centrocampista classe '94, entrambi cresciuti nelle giovanili dell'OL, sono seguiti con interesse dalla Juventus. Se per Lacazette tuttavia si profila un trasferimento in Premier League (con l'Arsenal in pole position), i bianconeri vogliono chiudere velocemente l'affare per Tolisso, già trattato a lungo negli scorsi mesi con il presidente Aulas.