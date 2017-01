Présentation de @Memphis à 14h45 au Groupama OL Training Center, en compagnie de Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio.

Adesso è ufficiale: Memphisesterno olandese, è un nuovo giocatore dell'. Il giocatore lascia il Manchester United e prende la 9 dell'Ai Red Devils vanno, mentre l'olandese ha accettato un contratto di quattro anni e mezzo, le cui cifre però non sono ancora state svelate. Il giocatore, come testimoniato dal profilo Twitter del suo nuovo club, è già in Francia per la firma e le visite mediche e si aggregherà alla squadra probabilmente già da questo fine settimana.