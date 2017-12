Parlando a Dogut, l'ex allenatore di Inter e Juventus, Marcello Lippi, ha parlato del suo passato tirando due stilettate al mondo nerazzurro: "All'Inter non ero ben visto perché difendevo la mia juventinità, questo per loro non andava bene. Ad Appiano non feci molto bene, nessuno accettava il mio modo di giocare. Che soddisfazione vincere lo scudetto con i bianconeri quanto tutti pensavano che lo vincesse l'Inter. Ricordo ancora quel 5 maggio. A Torino ho vinto perchè lavoravamo più e meglio di tutti".