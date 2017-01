L’ex allenatore della Juventus e della nazionale italiana Marcello Lippi ha rilasciato un’intervista a Il Mattino per parlare della lotta scudetto che dopo la sconfitta dei bianconeri a Firenze si è incendiata.

“La Juventus continua ad essere una spanna sopra gli altri. Pur non essendo brillantissimi, infatti, i bianconeri sono riusciti a vincere quasi ogni domenica ed hanno potenzialmente quattro punti in più della Roma, seconda in classifica: in un campionato, ovviamente, quello che conta sono i risultati e per questo la Juventus continua ad essere la grande favorita. Ho la sensazione, però, che quest'anno Roma e Napoli possano giocarsela fino alla fine: Spalletti ha dimostrato di avere in pugno la sua Roma ed è la prima antagonista dei bianconeri, mentre il Napoli di Sarri, dopo un periodo di appannamento dovuto soprattutto all'infortunio di Milik, gioca il miglior calcio della Serie A.”