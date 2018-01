Marcello Lippi, commissario tecnico della Cina, parla a Radio Deejay: "Buffon? Deve fare quello che vuole lui. È giusto che lo faccia, nessuno deve cercare di indirizzarlo. Secondo me continuerà a giocare. Tornare in Italia? No, non ho voglia di tornare. È difficile che una squadra che gioca molto bene non riesca a vincere, ma non è l'unico sistema per arrivare alla vittoria. Il Napoli ha grandi automatismi perché giocano quasi sempre gli stessi. Verdi? Ha dimostrato di essere una persona intelligente, ha fatto delle valutazioni personali e non c'è motivo per non crederci. Trattare con i dirigenti cinesi? Ho conosciuto i dirigenti nerazzurri, sono molto ambiziosi. Come può ripartire l'Italia? Serve gente in federazione che ha vissuto il calcio e lo conosce. Serve un progetto tecnico. Sento parlare di Centri Federali, ma non hanno niente a che fare con i veri Centri Federali che ci sono in Germania, tanto per fare un esempio".